زعيم المعارضة التركية تعلق على إعتقال نظام أردوغان لصحفيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

علق زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، على اعتقال صحفيين جديدين في بلده .



وقال ساخراً أنهما انتقلا من سجن كبير لآخر، في إشارة إلى القبضة القمعية التي يحكم بها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في تصريحات زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، لصحيفة "يني جاغ" المعارضة على خلفية اعتقال السلطات التركية لعدد من الصحفيين مؤخرا.

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وتعهد قليجدار أوغلو، في تصريحات صحافية، السبت، بالعمل على إعادة تأسيس البلاد ديمقراطيا، وبذل الجهود لإرساء سيادة القانون المفقودة.

وأضاف: "الجميع في تركيا يعيشون فترة صعبة للغاية؛ جميع الفئات بلا استثناء من محامين، ومثقفين، وأكاديميين، وصحفيين، وكتاب، وفنانين".

وتابع: "لكن عليكم ألا تنسوا أن سيادة القانون والعمل على الإعلاء من شأنها هما الخلاص من كل هذه المتاعب، لذلك سندافع عنها في كل مكان".

وعن الصحفيين المعتقلين قال زعيم المعارضة: "على إخوتنا الصحفيين المعتقلين، ومن تجري محاكمتهم أن يعلموا أن الجميع بتركيا متضامنون معهم في قضيتهم، وليعلموا أنهم انتقلوا من سجن كبير (في إشارة إلى الحياة بتركيا) إلى سجن مغلق بشكل كامل".

وكانت السلطات التركية أوقفت صحفيين اثنين قد يواجهان عقوبة السجن 9 سنوات، لنشرهما تقريراً عن جنازة ضابط بالاستخبارات قتل في ليبيا.