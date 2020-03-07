مسؤول ليبي يتهم ميلشيا طرابلس إحتجاز المدعي العسكري للوفاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول ليبي إن مليشيات طرابلس احتجزت المدعي العسكري بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بعد إصداره قرار بملاحقة أحد عناصرها.



ولم تمض أيام على تعيين الهادي سالم القراضي مدعيا عاما جديدا في العاصمة خلفا لـ"فتحي سعد" الذي أقيل 3 مارس/آذار الجاري.

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وأقيل سعد عقب إصداره مذكرة استدعاء بحق السراج لسماع شهادته حول استمرار الدراسة في كلية عسكرية في منطقة اشتباكات، ما أدى إلى مقتلهم جميعا.

وبحسب موقع العين الإخبارية، أكد المسؤول الليبي إن المدعي العسكري الجديد أصدر أمرا بالقبض على أحد أفراد الميليشيات لكن عناصرها امتنعت عن تنفيذ القرار واحتجزوه لإجباره على التراجع عنه.

وكانت أسرة المدعي العام العسكري القراضي قد أعلنت السبت فقدان الاتصال به منذ ظهر الجمعة، دون أن تتهم أحدا حتى الآن بالوقوف تغيبه.

وتعاني العاصمة الليبية من الفوضى بعد أن سيطرة المليشيات عليها في انقلاب جرى برعاية إخوانية في عام 2014