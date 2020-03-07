شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية: 114 مواطناً أفصحوا عن وجودهم في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أن إجمالي عدد المواطنين المفصحين عن تواجدهم في إيران بلغ 128 مواطناً، منهم 26 مواطناً موجودون حالياً داخل المملكة، و95 مواطناً موجودون حالياً في إيران، إضافةً إلى 7 مواطنين موجودين حالياً في دول أخرى. وقدمت الصحة شكرها لجميع المفصحين على تعاونهم وحرصهم على سلامة أسرهم والمخالطين لهم، وأهابت بالجميع الإسراع والمبادرة بالإفصاح عن وجودهم والتواصل مع 937 حتى نهاية اليوم السبت والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وطالبت الصحة الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.





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