عزل جزيرتين سياحيتين بالمالديف بعد رصد إصابات بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

ذكر مسؤولو الصحة في المالديف، اليوم السبت، أنه تم عزل جزيرتين يتردد عليهما السياح بعد مخاوف إزاء احتمال إصابة شخصين أجنبيين بفيروس كورونا المستجد. كان سائحان من إيطاليا يقيمان في جزير كوريدو، قبالة العاصمة ماليه، وسوف يتم وضعهما في إحدى منشآت الحجر الصحي للعلاج. كما جرى عزل جزيرة ثينادهو بعدما أصبح معروفاً أن سائحاً إيطالياً كان يقيم هناك تبين إصابته (كوفيد 19) بعد عودته إلى وطنه. وظهرت أيضاً أعراض الإصابة بالفيروس على طبيب يعمل في الجزيرة وجرى نقله إلى إحدى منشآت الحجر الصحي. وقرر رئيس المالديف إبراهيم محمد صليح، الجمعة، حظر دخول كل المسافرين القادمين من إيطاليا، وكذلك هؤلاء الذين سافروا إلى إيطاليا خلال الـ14 يوماً الماضية.

