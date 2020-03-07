شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 145 و5823 إصابة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 أعلنت إيران، اليوم السبت، تسجيل 21 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد و1076 إصابة جديدة بالمرض، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 145 وفاة و5823 إصابة. وصرّح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر، أعلن الحصيلة الجديدة خلاله، أن هناك "أكثر من 16 ألف شخص في المستشفيات حالياً تشتبه إصابتهم"، مضيفاً أن 1669 شخصاً تأكدت إصابتهم تعافوا من الوباء".





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