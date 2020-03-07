لبنان يعارض سداد ديونه المستحقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 قالت الرئاسة اللبنانية في بيان، اليوم السبت، بعد اجتماع رفيع المستوى في قصر بعبدا إن "كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة قريباً". حضر الاجتماع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. وجاء في البيان الذي تلاه مدير عام الرئاسة أنطوان شقير: "استناداً إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة".





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