شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران: اكتشاف ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 أعلنت السلطات الصحية في إيران اكتشاف أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جيهانبور، اليوم السبت، إن "إجمالي عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 5823 حالة". وارتفعت حالات الوفيات بالفيروس من 124 إلى 145 حالة. وأوضح المتحدث أن أغلب حالات الإصابة ظهرت في العاصمة طهران.





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