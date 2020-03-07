شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بماذا غرد نجل الملك سلمان الأصغر بعد مزاعم توقيف الأمراء؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

نشر الأمير سعود، نجل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تغريدة على حسابه بتويتر؛ بعد مزاعم تناقلتها وسائل إعلام غربية، بشأن توقيف الأمير أحمد بن عبدالعزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، والأمير محمد بن نايف ابن شقيق العاهل السعودي وولي العهد السابق.

Advertisements

ونشر الأمير سعود بن سلمان على حسابه بتويتر، صورة للملك وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معلقا عليها: ”الله يحفظكم“.

وأثارت مزاعم توقيف الأمراء في السعودية سيل من الردود الشعبية التي سخرت من هذه المزاعم .. مؤكدين أن الشعب السعودي وقيادته جسد واحد وأن الدولة مو دولة ضعيفة عشان يحصل انقلاب بهالبساطة