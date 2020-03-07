شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تقرر إجلاء رعاياها في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 قررت دولة الكويت إجلاء رعاياها المتواجدين في مصر بإسرع وقت ممكن .

Advertisements وأهابت سفارة دولة الكويت في القاهرة بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في مصر التواصل معها حتى يتم تنظيم عودتهم إلى البلاد بأسرع وقت ممكن . ونشرت السفارة أرقام الطوارئ الخاصة بها وذلك بحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وفي السياق نفسه، نشرت وزارة الخارجية الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ذات الدعوة، وأهابت بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في مصر التواصل مع السفارة الكويتية حتى يتم تنظيم عودتهم إلى البلاد بأسرع وقت ممكن.

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