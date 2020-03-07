كورونا يطال 14 مسؤولا طبيا بإيران.. و21 وفاة جديدة بينهم نائبة بالبرلمان.. وإغلاق المساجد وإلغاء صلاة الجماعة

على مدار الأسبوعين الماضيين، تفشى كورونا بسرعة في كافة المحافظات والمدن الإيران، مما جعل طهران تلغي صلوات الجماعة فى جميع مساجدها لحين إشعار آخر، وبحسب بيان هيئة شئون المساجد فى البلاد فإنه نظرا لسرعة تفشي فيروس كورونا المستجد فى البلاد فسيتم إلغاء صلوات الجماعة، وفقا لوكالة أنباء فارس.

إغلاق المساجد وإلغاء صلاة الجماعة

وأغلقت إيران مساجدها أمس، الجمعة، فى جميع المحافظات للأسبوع الثانى على التوالى، وتم إلغاء صلاة الجمعة، وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا خشية انتشار الفيروس بين تجمعات المصلين.

كما أغلقت قوات الأمن الإيرانية الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة مازندران الشمالية، بما في ذلك طريق في مقاطعة جيلان، فيما أطلقت البلاد "خطة التعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا" ، ووفقا لإيرنا ، فانه من اجل الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته،تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مازندران أمام الزوار وغير المواطنين. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

المركز الثاني بعد الصين

وأصبحت إيران تحتل المركز الثاني بعدد الوفيات جراء هذا الفيروس بعد الصين، والمركز الرابع عالميا على صعيد الإصابات بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا،وتعتبر العاصمة طهران ومدينة قم العاصمة الدينية، ومحافظة كيلان هي المناطق التي شهدت تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة وأعداد الوفيات، وقد تشهد إيران الأسبوع المقبل حالات جديدة.

أعلن وزارة الصحة الإيرانية السبت عن 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا لتصل حصيلة الوفيات في البلاد إلى 145

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن مسؤول في قطاع الصحة قوله " إن عدد الإصابات بكورونا ارتفع إلى 5823 حسبما نشر موقع "العربية".

وفاة نائبة بالبرلمان

إلى ذلك، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية السبت أن فاطمة رهبر النائبة بالبرلمان الإيراني توفيت إثر إصابتها بكورونا في مؤشر آخر على أن المرض ينتشر داخل مؤسسات الدولة.

وتوفيت النائبة المنتمية للتيار المحافظ من طهران أمس الجمعة.

عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام

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وفي الثاني من مارس آذار أعلنت تسنيم وفاة محمد مير محمدي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام بعد الإصابة بفيروس كورونا.

مساعد وزير الصحة

كما أصيب مساعد وزير الصحة وعضو آخر بالبرلمان بالفيروس.

يذكر أن إيران تعتبر أحد أكثر البلدان تضررا من الفيروس خارج الصين وقد سجلت أمس الجمعة 4747 حالة إصابة لترتفع مجدداً هذه الحصيلة اليوم.

لوحت السلطات الإيرانية باستخدام "القوة" لتقييد السفر والتنقل بين المدن، مع توسع فيروس كورونا ليطال جميع المحافظات في البلاد دون استثناء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة أمس الجمعة، فضلاً عن تمدده في صفوف المسؤولين في البلاد، بالإضافة إلى الكوادر الطبية، حيث بلغ عدد الإصابات 14 مسؤولاً طبياً إيرانيا.

4747 حالة إصابة مؤكدة

يأتي هذا بعد أن أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي وفاة 124 شخصا من بين 4747 حالة إصابة مؤكدة في إيران.

إلى ذلك، أقر جهانبور أن الفيروس بات الآن موجودا في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 محافظة.

31 محافظة

كما أسف لوجود "ازدحام مروري شمال البلاد، بسبب تدفق الإيرانيين على المواقع السياحية الشعبية "رغم التحذيرات العديدة والمخاطر التي يطرحها ذلك". وتوجه إلى الإيرانيين قائلاً "لا تسافروا إلى المحافظات الشمالية... عبر قيامكم بذلك تسهلون انتقال الفيروس إلى عائلاتكم وأصدقائكم".

يذكر أن إيران كانت أعلنت الخميس أنها ستنصب نقاط تفتيش للحد من السفر بين المدن الكبرى، على أمل وقف انتشار الفيروس.