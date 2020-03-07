السلطات السعودية تسمح بالطواف في الحرم المكي

أعلنت الرئيس العام لشؤون الحرمين ب​السعودية​ عبدالرحمن السديس، "الأمر الملكي الذي أصدرته السلطات السعودية، والذي يسمح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين، اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك".

ومن الجدير بالذكر أن السلطات السعودية كانت علقت العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، كجزء من الإجراءات الوقائية التي تقوم بها السعودية للحد من انتشار فيروس "كورونا".