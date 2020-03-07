أعلن عضو بعثة ​منظمة الصحة العالمية​ إلى ​إيران​ "أننا لاحظنا تقدماً جيدا في تقديم الخدمات للمصابين ب​فيروس كورونا​ في إيران"، مشددا على أنه "يمكن للدول الأخرى الاستفادة من تجربة إيران في مكافحة كورونا​​​​​​​".

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كانت هذه تفاصيل خبر عضو بعثة منظمة الصحة العالمية إلى إيران: يمكن الاستفادة من تجربة إيران في مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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