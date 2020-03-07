رويترز: الملك سلمان وقع شخصيا على أمر اعتقال بن نايف وبن عبدالعزيز

أفاد تقرير نشرته وكالة "​رويترز​"، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز، وقع شخصيا على أمر اعتقال الأميرين محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز، اللذين اتهمتهما السلطات ​السعودية​ بالخيانة.

ونقلت "رويترز" عن مصدر إقليمي قوله إن ولي العهد محمد بن سلمان "اتهم المعتقلين الثلاثة، الأمير أحمد بن عبد العزيز والأمير محمد بن نايف ونجله، بإجراء اتصالات مع القوى الأجنبية، بما في ذلك الأميركيين وغيرهم، للقيام بانقلاب".

ولفت المصدر إلى أن بن سلمان "عزز بهذه الاعتقالات، قبضته الكاملة على السلطة، وانتهى من التطهير"، مشيرا إلى أنه لن يستمر أي منافسين في تحدي نجاحه للوصول إلى العرش.