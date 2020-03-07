البابا سيتلو عظته الأسبوعية عبر البث المباشر وليس في ساحة القديس بطرس

أعلن الفاتيكان أن "​البابا فرنسيس​ سيتلو عظته الأسبوعية يوم غد الأحد عبر ​البث المباشر​ وليس في ساحة القديس بطرس بسبب مخاوف انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد". ودعا البابا في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "نصغِ في زمن الصوم المناسب هذا إلى صوت الرب. بقدر ما نسمح لكلمة الله بأن تؤثر فينا، سننجح في اختبار رحمته المجانية لنا".

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