انهيار فندق جنوبي شرق الصين يستخدم للحجر الصحي لمصابي كورونا

أفادت معلومات صحافية عن انهيار فندق جنوبي شرق ​الصين​ يستخدم للحجر الصحي لمصابي ​فيروس كورونا​، مشيرة إلى وجود نحو 70 شخصا تحت الأنقاض. إضغط للمزيد

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