النشرة: سقوط 4 جرحى في حادث سير عند مدخل الغازية

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن "سقوط 4 جرحى في ​حادث سير​ مروع وقع عند مدخل أوتوستراد ​الغازية​ جنوبي ​مدينة صيدا​ وذلك بعدما فقد سائق ​سيارة​ من نوع "نيسان تيدا " قادمة من المسلك الشرقي للأوتوستراد من جهة الغازية، السيطرة عليها لدى وصوله الى نهاية الأوتوستراد فانحرفت عن مسارها وتجاوزت وسطية الطريق ومن ثم اصطدمت بسيارة هيونداي على المسلك الآخر، وقد تم نقل الجرحى الى ​مستشفيات​ المنطقة".

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