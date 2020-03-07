عقدت قيادتا حركة امل وحزب الله اجتماعا تنسيقيا في مركز قيادة حزب الله في البقاع بحضور نواب تكتل نواب البقاع.
وتداول المجتمعون في موضوع الطرقات الواردة في قرض البنك الدولي والصادر عن المجلس النيابي والذي قررت الحكومة مرسومه التنفيذي.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادتا أمل وحزب الله في البقاع بحثتا في موضوع الطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.