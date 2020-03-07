قيادتا أمل وحزب الله في البقاع بحثتا في موضوع الطرقات

عقدت قيادتا ​حركة امل​ و​حزب الله​ اجتماعا تنسيقيا في مركز قيادة حزب الله في ​البقاع​ بحضور نواب تكتل نواب البقاع. وتداول المجتمعون في موضوع الطرقات الواردة في قرض ​البنك الدولي​ والصادر عن المجلس النيابي والذي قررت الحكومة مرسومه التنفيذي.

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