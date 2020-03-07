"حركة أمل" و"حزب الله" ناقشا مع تكتل بعلبك الهرمل ملف الطرقات

عقدت قيادتا حركة "أمل" و"​حزب الله​" في البقاع وتكتل ​بعلبك الهرمل​ النيابي، اجتماعا تنسيقيا في بعلبك عن موضوع الطرقات في قضاءي بعلبك والهرمل، في حضور النواب حسين الحاج حسن وغازي زعيتر وعلي المقداد وابراهيم الموسوي والوليد سكرية، المسؤول عن مكتب البلديات المركزي في حركة "أمل" بسام طليس، المسؤول عن ​منطقة البقاع​ في "حزب الله" حسين النمر والمسؤول عن مكتب الشؤون البلدية في الحركة في البقاع صبحي العريبي.



اثر اللقاء، أشار المجتمعون تداولوا "موضوع الطرقات الواردة في قرض ​البنك الدولي​ والصادر عن ​المجلس النيابي​ والذي قررت الحكومة مرسومه التنفيذي. وجدد المجتمعون أولويات الطرقات بما يؤمن أوسع فائدة لأهلنا، مع لحظ الطرقات الأكثر تضررا في قضاءي بعلبك والهرمل، على أن تستكمل الأولويات في مشروع القرض الأوروبي الذي قررته الحكومة، والموضوع على جدول أعمال المجلس النيابي ليشمل بقية الطرقات في المنطقة".

واعتبر أن "المبالغ التي خصصتها الحكومة السابقة لمحافظة بعلبك الهرمل، مجحفة ولا تفي بالغرض، إذ خصصت 15 مليون دولار للمحافظة كلها على الرغم من أنها تشكل 24 في المئة من مساحة لبنان".

