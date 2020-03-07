طلب ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ من ​المستشفيات​ الجامعية المباشرة بإجراء تحاليل ​فيروس كورونا​ على أن تحال الحالات الإيجابية، وحتى إشعار آخر، إلى ​مستشفى بيروت الحكومي​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن طلب من المستشفيات الجامعية المباشرة بإجراء تحاليل كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.