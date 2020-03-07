أنطوان نصرالله: المطلوب اولا ازاحة السلطة الحالية بكل اركانها

اشار المحامي أنطوان نصرالله في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أنه "على سيرة الإجراءات للخروج من ​الأزمة​، المطلوب اولا ازاحة ​السلطة​ الحالية بكل اركانها"، معتبرا أن "تجارب البلدان التي مرت بازمات تؤكد ان تبديل السلطة هو المدخل الوحيد لحل الازمة الاقتصادية وكل ما عدا ذلك كلام ووعود كاذبة".

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