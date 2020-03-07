النشرة: المحتجون في صيدا أجبروا محال الصيارفة على الإقفال

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا انه لليوم الثالث على التوالي، قامت مجموعة من "حراك صيدا" بتحرك تجاه محال الصيرفة في شارع ​رياض الصلح​ في المدينة حيث أجبروهم على الاقفال احتجاجاً على التلاعب بسعر صرف ​الدولار​ وعدم الإلتزام بتعميم ​مصرف لبنان​ الذي طلب فيه التقيد استثنائياً بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل ​الليرة اللبنانية​ لا يتعدى نسبة 30 بالمئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع ​المصارف​. وإتهم المحتجون الصرافين بالمساهمة في ارتفاع ​سعر الدولار​ مقابل الليرة اللبنانية ل​تحقيق​ الارباح الطائلة.

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