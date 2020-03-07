رولان خوري: قرار وزير السياحة لا يشمل الكازينو وسيبقى مفتوحاً

أعلن مدير عام ​كازينو لبنان​ ​رولان خوري​ في حديث إذاعي أن "قرار وزير السياحة لم يشمل اقفال ​المطاعم​ وصالات الالعاب وبالتالي سيبقى الكازينو بالكامل مفتوحاً".

يذكر أن وزير ​السياحة​ ​رمزي المشرفية، أصدر​ تعميماً طلب فيه من "أصحاب ومستثمري الملاهي والنوادي الليلية والمراقص العامّة على الأراضي اللبنانية كافة، بالإقفال بدءاً من تاريخ اليوم السبت الموافق فيه 7 آذار 2020 ولغاية يوم الأحد الموافق فيه 15 آذار 2020 ضمناً".

وتوجّه من ​المؤسسات السياحية​ كافة وبمختلف فئاتها، طالباً منها "التقيّد بإجراءات ​الوقاية​ الصادرة عن ​وزارة​ الصحّة العامّة للحدّ من انتشار ​فيروس كورونا​"، وكلّف أجهزة الرقابة و​الشرطة السياحية​ بتنفيذ مضمون التعميم الصادر.