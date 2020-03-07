حضر مريض الى مستشفى الراعي في الغازية جنوب صيدا، مساء امس، يعاني أعراض إنفلونزا، حيث تم إدخاله الى غرفة الفرز التنفسي المخصصة لاستقبال أي حالات قد يشتبه فيها قبل الدخول الى قسم الطوارىء. وارتأى الجسم الطبي في المستشفى بعدما تمت معاينته تحويله الى مستشفى بيروت الحكومي لإجراء فحص فيروس الكورونا.
وعمل عناصر الصليب الأحمر على نقله، في انتظار صدور نتيجة الفحص من مستشفى رفيق الحريري في بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل مريض من مستشفى الراعي في صيدا الى بيروت للاشتباه باصابته بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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