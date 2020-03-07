نقل مريض من مستشفى الراعي في صيدا الى بيروت للاشتباه باصابته بالكورونا

حضر مريض الى ​مستشفى الراعي​ في ​الغازية​ جنوب صيدا، مساء امس، يعاني أعراض إنفلونزا، حيث تم إدخاله الى غرفة الفرز التنفسي المخصصة لاستقبال أي ​حالات​ قد يشتبه فيها قبل الدخول الى قسم الطوارىء. وارتأى الجسم الطبي في المستشفى بعدما تمت معاينته تحويله الى مستشفى ​بيروت​ الحكومي لإجراء فحص فيروس ​الكورونا​.

وعمل عناصر ​الصليب الأحمر​ على نقله، في انتظار صدور نتيجة الفحص من مستشفى ​رفيق الحريري​ في بيروت.