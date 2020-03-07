"النشرة": مجلس الوزراء لا زال في مرحلة عرض الخيارات بموضوع اليوروبوندز

علمت "​الخليج 365​" أن "​مجلس الوزراء​ لا زال حاليا في مرحلة درس الخيارات المطروحة في موضوع دفع سندات اليوروبوندر ولم يتخذ القرار النهائي بعد فيما بتعلق بالدفع أو عدم الدفع".

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