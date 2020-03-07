نبيذ بدلًا من الماء في صنابير قرية إيطالية

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فوجئ سكان قرية إيطالية بتدفق النبيذ من صنابير منازلهم. وتبين أن السبب هو عطل طارئ أوصل نبيذ أحد الأقبية القريبة إلى أنابيب المياه.

"الخليج 365" من بيروت: ما أن فتح سكان قرية كاستلفيترو الإيطالية الصنابير في منازلهم حتى تدفق منها النبيذ الأحمر بدلًا من الماء. ظنوا أولًا أن في الأمر عجيبة ما، حولت ماءهم نبيذًا، لكن تبين لهم – وسط دهشتهم الكبيرة - أن هذا النبيذ آت إلى صنابيرهم من مصنع سيتيكاني للنبيذ القريب من القرية بسبب خطأ فني في أحد أقبية النبيذ، سبب تسرب هذا النبيذ إلى الأنابيب.

ما أثار الدهشة أيضًا كان الضغط القوي الذي وصل فيه النبيذ من خلال الأنابيب، لذا وصل إلى الخزانات أيضَا.

وبحسب تقارير صحفية إيطالية، أبلغ السكان السلطات المحلية بتدفق سائل وردي اللون من الصنابير، وحين تذوقه أحدهم أدرك أنه نبيذ زهري من نوع لامبروسكو غلاسباروسا. وسارع المجلس المحلي في القرية بإرسال الفنيين لإصلاح العطل... لكن تبين أن سكان القرية لم يتأخروا في انتهاز الفرصة، وتعبئة أكبر عدد ممكن من القوارير بهذا النبيذ الثمين.