السويد توقف روسيين للاشتباه باعتدائهما على معارض شيشاني

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ستوكهولم: أوقف روسيان في السويد يشتبه بمهاجمتها الشهر الماضي مدوناً شيشانياً معارضاً للزعيم رمضان قديروف الذي يترأس جمهورية الشيشان الروسية في القوقاز، كما أفادت السبت عدة وسائل إعلام.

وأمرت محكمة مدينة يفله السويدية باحتجاز ثلاثيني روسي يشتبه بتواطئه في محاولة قتل المدون والمعارض تومسو عبد الرحمنوف في 26 شباط/فبراير، كما ذكرت السبت عدة وسائل إعلام سويدية بينها صحيفة "سفينسكا داغبلادت".

وأوقف قبل ذلك روسي يبلغ من العمر 29 عاماً للاشتباه بتورطه في القضية نفسها.

وبعد هذا الهجوم المفترض، نشر المدون مقطع فيديو على يوتيوب، قام الموقع بحذفه مذاك، يظهر فيه وهو يستجوب رجلاً مرمياً على الأرض ومغطى بالدماء، حاول كما قال الاعتداء عليه. ويقول المهاجم في الفيديو إنه قادم من موسكو لتنفيذ هجوم أمرت به غروزني، عاصمة الشيشان.

وأعلنت المدعية العامة تيريز يانسون لصحيفة سفينسكا داغبلات "نحاول تحديد الدافع...وبالتأكيد سنأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمها المشتكي". وقالت إنه تم التخلي عن فرضية أولية حول محاولة قتل قام بها عبد الرحمنوف ضد الرجل الذي قال إنه هاجمه.

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وأكدت السفارة الروسية في السويد أنها أعلمت بالتوقيفين من جانب السلطات السويدية، وطلبت لقاء الرجل الموقوف، مشيرةً إلى أنه ليس بمقدورها في الوقت الحالي التأكيد ما إذا كان التوقيف الثاني مرتبطاً بالتوقيف الأول.

وقال متحدث باسم السفارة "نتابع الوضع"، كما أفادت وكالات أنباء روسية.

وتومسو عبد الرحمنوف البالغ من العمر 34 عاماً، منتقد شرس للسلطات الشيشانية، وتضم قناته على موقع يوتيوب أكثر من 267 ألف مشترك.

وبعد تلقيه تهديدات بالقتل في عام 2015 من شخص قريب من رمضان قديروف الذي تتهمه عدة منظمات غير حكومية بالقيام بانتهاكات، فرّ المعارض إلى خارج روسيا.

وبحسب صحيفة "داغنز نيهيتير" السويدية، يعيش المعارض في السويد منذ عام 2019، بعدما رفضت بولندا منحه حق اللجوء.