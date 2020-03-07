بعد تحسن أحوال الطقس.. نشاط في حركة الملاحة بميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استقبال 5 سفن حاويات و13 لبضائع عامة، تزامنًا مع تحسن الأحوال الجوية نسبيًا، وذلك بعد ساعات من هبوب رياح سريعة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة بالمحافظة.

وأضاف المركز الإعلامي، في بيان له، اليوم السبت، أن 8 سفن بضائع وحاويات غادرت الأرصفة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

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ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 30 سفينة، وشملت حركة الصادر 4472 طن فوسفات و1400 طن يوريا.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 79862 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 94320 طنًا.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2645 طن قمح و42 سيارة نقل محملة بـ1852 طن قمح.