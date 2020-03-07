محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استقبال 5 سفن حاويات و13 لبضائع عامة، تزامنًا مع تحسن الأحوال الجوية نسبيًا، وذلك بعد ساعات من هبوب رياح سريعة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة بالمحافظة.
وأضاف المركز الإعلامي، في بيان له، اليوم السبت، أن 8 سفن بضائع وحاويات غادرت الأرصفة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.
ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 30 سفينة، وشملت حركة الصادر 4472 طن فوسفات و1400 طن يوريا.
وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 79862 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 94320 طنًا.
وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2645 طن قمح و42 سيارة نقل محملة بـ1852 طن قمح.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحسن أحوال الطقس.. نشاط في حركة الملاحة بميناء دمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.