بسبب عطل مفاجئ.. انقطاع المياه عن مدينة شبين القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، قطع المياه، اليوم السبت، عن مدينة شبين القناطر لحدوث عطل مفاجئ.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم السبت، انقطاع المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر، وذلك لحدوث عطل مفاجئ بمحطة مياه عرب جهينة.

وأكد البيان أنه من المقرر إصلاح العطل خلال 3 ساعات، وتركيب محابس في المحطة، تمهيدًا لإعادة الخدمة إلى طبيعتها.

وشدد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن الشركة حريصة على ضرورة الالتزام بجداول الغسيل الدورية للشبكة وضبط جرعات الكلور للحفاظ على سلامة وجودة المياه التي تصل للمواطن.