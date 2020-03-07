10 متهمين.. النيابة تصدر 4 قرارات في واقعة "قرية أبو مندور" بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر المستشار علي الخدرجي، رئيس نيابة دسوق في كفر الشيخ، اليوم السبت، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بضبط وإحضار 8 متهمين، في الأحداث التي شهدتها قرية أبو مندور، التابعة لمركز دسوق، بالاعتداء على 3 أشقاء بالأسلحة البيضاء والشوم.

وأمر رئيس نيابة دسوق، بالاستعلام عن حالة المصابين، وسؤال شهود العيان، في جلسات تحقيق، فيما وجه رئيس النيابة تهمة الشروع في القتل إلى 10 متهمين، جرى ضبط 2 منهم.

كان اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد تلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول "بدر. م. ا"، 32 سنة، وشقيقه "السيد"، 34 سنة، عامل، و"حازم. م"، 26 سنة، عامل، ويقيمون بقرية أبو مندور، دائرة المركز، مصابين بادعاء ضرب من آخرين.

انتقل العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، رفقة الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، إلى مستشفى دسوق العام، لفحص البلاغ وسؤال المصابين.

بسؤال المصابين اتهموا 5 أشقاء هم "محمد. ا. ا"، 34 سنة، عامل، و"فتحي"، 46 سنة، عامل، و"إبراهيم"، و"أحمد"، و"شتا"، بالإضافة إلى 5 آخرين هم: "عبد الحميد. إ. ا"، و"سامي. أ. ق. ا"، و"داود. ز. خ"، و"أشرف. ق. ا"، و"محمد. أ. ق. ا"، وجميعهم يقيمون بالقرية ذاتها.

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وتبين من التقارير الطبية الخاصة بالمصابين إصابة الأول بجرح قطعي بالرأس بطول 12 سنتميترًا، وجرح آخر بفروة الرأس طوله سنتميترا، وجرح بالساعد الأيمن عرضي طوله 6 سنتميترات، وكسر بالساعد الأيسر، وجرى عمل جبيرة له وحجزه بقسم العظام في مستشفى دسوق العام، تحت الملاحظة واستكمال العلاج.

كما تبين إصابة الثاني بجرح قطعي بفروة الرأس طول 15 سنتميترًا، وجرحين قطعيين أمام الأذن اليمنى طولهما 2 و3 سنتميترا مع وجود قطع بغضروف الأذن اليمنى، وجرى تحويله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لخطورة حالته الصحية.

وأوضح التقرير الطبي للمصاب الثالث إصابته بجروح قطعية بفروة الرأس طولها 10 و12 و9 و15 سنتميترا، وجرح قطعي بالساعد الأيمن طوله 6 سنتميترا، وجرح بالكتف الأيمن طوله 4 سنتميترا.

وأسفرت تحريات الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، عن صحة الواقعة بسبب خلافات سابقة، وألقت القوات القبض على المتهمين الأول والثاني، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أنكرا تعديهما مع آخرين على المصابين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4639 لسنة 2020 جنح مركز شرطة دسوق، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.