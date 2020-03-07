ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 684 حالة

أعلنت ألمانيا اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 684 حالة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية أنه تم تسجيل معظم الإصابات في ولاية "شمال الراين وستفاليا".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي. الأمريكية أنه تم تسجيل معظم الإصابات في ولاية "شمال الراين وستفاليا".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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