السعودية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إصابة مواطنتين بفيروس "كورونا"، أحداهما قادمة من إيران عبر البحرين ومواطنة أخرى قادمة من العراق عن طريق الإمارات، ولم تفصحا عن ذلك عند المنفذ، حسبماذكر موقع روسيا اليوم.
ووفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة فقد تم فور وصولها للمنفذ نقلها مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذعينات للفحص المخبري، التي أثبتت الإصابة بالفيروس وتم نقلها على إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.
وحثت وزارة الصحة كل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.
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