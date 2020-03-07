روسيا: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد

أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بهذا الفيروس في البلاد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأعلنت روسيا مساء أمس الجمعة، إغلاق حدودها أمام المسافرين الآتين من إيران، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
في التفاصيل، ذكر مرسوم حكومي أنّ جهاز الأمن الفدرالي الروسي "سيغلق الحدود الروسية مؤقتا أمام الرعاياالأجانب الآتين من إيران" للعمل أو متابعة الدراسة أو السياحة.
وأوضح أنه سيبدأ الإغلاق منتصف ليل الجمعة (21,00 ت غ) بهدف "وقف انتشار فيروس كورونا المستجد على الأراضي الروسية".
ويستثني هذا الإجراء الأشخاص المقيمين بشكل دائم في روسيا، رعايا دول الاتحادالاقتصادي الأوروآسيوي الذي يضم أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغزستان، فضلاً عن الوفود الرسمية وطواقم السفر.
كما أشار المرسوم إلى أنّ وزارة الخارجية لن تستقبل بعد الآن طلبات التأشيرات من إيران، موضحة أن الحكومة الروسية كلفت هيئة الطيران المدني إبلاغ هذه الإجراءات إلى شركات الخطوط الجوية الروسية.
وكشفت روسيا أمس الجمعة عن 6 إصابات جديدة بالفيروس، بينها 5 في موسكو. وكلّهم كانوا زاروا إيطاليا في المدة الأخيرة.
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