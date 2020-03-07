وضع كوادر طبية تعاملت مع سيدة متوفية بـ"كورونا" في الحجر الصحي بالعراق

أعلن محافظ كربلاء العراقية نصيف الخطابي اليوم السبت وضع كافة الكوادر الطبية التي تعاملت مع السيدة التي توفيت في المحافظة جراء إصابتها بفيروس "كورونا المستجد" بعد عودتها من إيران، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال الخطابي، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إنه "تم وضع كافة الكوادر الطبية التي تعاملت مع هذه السيدة

تحت الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتها بهذا الفيروس المستجد بسبب عدم معرفتهم بأنها مصابة بكورونا وإخفاء عائلتها بأنها أصيبت بهذا المرض عقب عودتها من إيران".وأشار إلى أن الكوادر الطبية تعاملت مع هذه السيدة على أنها تعاني من مرض عادي وليس فيروس كورونا لعدم معرفتهم أنها قادمة من إيران الذي ينتشر فيها هذا الوباء، مشددًّا على أن أي مواطن عراقي يخفي أي معلومات تفيد بأنه تعامل أو كان متواجدًا في الدول الذي ينتشر فيها هذا الفيروس سيحال إلى القضاء.ويأتي هذا عقب ساعات من إعلان خلية الأزمة في محافظة كربلاء العراقية، أمس (الجمعة)، عن وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أنها تبلغ من العمر أكثر من 50 عاما.