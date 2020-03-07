مالطا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

سجَّلت مالطا اليوم السبت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وذكرت قناة سكاي نيوز البريطانية أن حالة الإصابة الأولى لفتاة إيطالية تبلغ من العمر 12 عامًا وتعيش في جزيرة مالطا. تبلغ من العمر 12 عامًا وتعيش في جزيرة مالطا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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