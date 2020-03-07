ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في النمسا اليوم إلى 74 حالة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
في النمسا السفلى و أربعة في سالزبورج وسبعة في تيرول و23 في فيينا وواحدة في كل من كارينثيا وفورارلبرغ، أحدث ثلاث حالات للإصابة تم الكشف عنها اليوم في ولاية النمسا العليا.
وذكر فريق الأزمات بوزارتي الصحة والداخلية في بيان اليوم السبت أن من بين الحالات المصابة، أربعة في بورجنلاند و23
وأشار البيان إلى وجود 102 ألف و469 حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم، بينما بلغت الوفيات 3491 حالة والمتعافين 57 ألفا و426 حالة.
ونوه البيان بأنه في إطار عملية حصار انتشار الفيروس تم تقليل رحلات القطار بين النمسا وإيطاليا مع إجراء اختبار درجة الحرارة على الحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مصابي كورونا في النمسا إلى 74 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.