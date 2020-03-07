ارتفاع مصابي كورونا في النمسا إلى 74 حالة

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في النمسا اليوم إلى 74 حالة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكر فريق الأزمات بوزارتي الصحة والداخلية في بيان اليوم السبت أن من بين الحالات المصابة، أربعة في بورجنلاند و23

في النمسا السفلى و أربعة في سالزبورج وسبعة في تيرول و23 في فيينا وواحدة في كل من كارينثيا وفورارلبرغ، أحدث ثلاث حالات للإصابة تم الكشف عنها اليوم في ولاية النمسا العليا.



وأشار البيان إلى وجود 102 ألف و469 حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم، بينما بلغت الوفيات 3491 حالة والمتعافين 57 ألفا و426 حالة.



ونوه البيان بأنه في إطار عملية حصار انتشار الفيروس تم تقليل رحلات القطار بين النمسا وإيطاليا مع إجراء اختبار درجة الحرارة على الحدود.

