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الصحة الكويتية تنفي ما تردد حول استقالة عدد من مسئوليها

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 نفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تقديم وكلاء فيها استقالاتهم، مؤكدة أنها معلومات غير صحيحة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وأكدت "الصحة الكويتية" - في بيان صحفي اليوم - أن كل قيادات الوزارة تعمل

بروح الفريق الواحد، وتواصل أداء مسئوليتها بكل اقتدار وبكامل الانسجام والتعاون، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.


وأعربت عن كامل ثقتها في قرارات مجلس الوزراء، التي جاءت منسجمة تمامًا مع توصيات الوزارة، حفاظًا

على مصالح الكويت العليا وأمنها الصحي، وهو ما كان محل إشادة وتقدير منظمة الصحة العالمية، التي ثمَّنت كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكويت في مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.


ودعت "الصحة الكويتية" إلى ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات الصحيحة، في ظل نهج الشفافية الذي تتبعه الوزارة في كل شئونها.
 

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