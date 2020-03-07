أعلن رئيس مركز مكافحة الأمراض بوزارة الصحة في جورجيا أميران جامكيلريدز، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بلغ 12 حالة مؤكدة.
الروسية - "بالأمس تم إرسال 39 عينة من التحاليل إلى مختبر لوغار، ثلاثة من هذه العينات لفيروس (كورونا) المستجد كانت نتائجها إيجابية".. موضحًّا أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 12 حالة جميعهم تقريبًا كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بإيطاليا، وكان هناك مصابان فقط مرتبطان بزيارة إلى إيران.
وقال جامكيلريديز - في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك
وأعلنت وزيرة الصحة الجورجية يكاترينا تيكارادزي، في 26 فبراير الماضي، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر جورجيا تعلن تسجيل 12 إصابة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.