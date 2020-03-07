جورجيا تعلن تسجيل 12 إصابة بفيروس "كورونا"

أعلن رئيس مركز مكافحة الأمراض بوزارة الصحة في جورجيا أميران جامكيلريدز، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بلغ 12 حالة مؤكدة.



وقال جامكيلريديز - في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك

الروسية - "بالأمس تم إرسال 39 عينة من التحاليل إلى مختبر لوغار، ثلاثة من هذه العينات لفيروس (كورونا) المستجد كانت نتائجها إيجابية".. موضحًّا أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 12 حالة جميعهم تقريبًا كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بإيطاليا، وكان هناك مصابان فقط مرتبطان بزيارة إلى إيران.



وأعلنت وزيرة الصحة الجورجية يكاترينا تيكارادزي، في 26 فبراير الماضي، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

