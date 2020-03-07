بسبب “كورونا”.. الكويت توقف جميع الرّحلات مع لبنان لمدّة أسبوع

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مارس 2020 03:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مارس 2020 03:16 مساءً - مشاركة

أعلنت الكويت إيقاف جميع رحلات الطيران بينها وبين عددٍ من الدول ومنها لبنان لمدّة أسبوع، وذلك في إطار الإجراءات المتّخذة للحدّ من تفشّي فيروس “كورونا” المستجدّ.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أنّ مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعاً استثنائياً، مساء أمس الجمعة، برئاسة رئيس الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح، للبحث في الإجراءات والتدابير المتّخذة لمواجهة فيروس “كورونا”.

واتّخذ مجلس الوزراء قراراً بـ”إيقاف جميع رحلات الطيران بين الكويت وكل من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وسوريا ولبنان ومصر لمدة أسبوع وذلك في إطار الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا”.