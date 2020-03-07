كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 102 ألف مصاب بـ94 دولة.. حصيلة جديدة لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة فرانس برس، نقلًا عن مصادر رسمية، بارتفاع عدد الإصبابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 101988 بينهم 3491 حالة وفاة في 94 دولة ومنطقة.

وكشفت الوكالة، عن 1146 إصابة و35 حالة وفاة جديدة منذ التعداد السابق الجمعة عند الساعة 17,00 ت غ.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، عن 99 إصابة جديدة، و28 حالة وفاة إضافية بين الجمعة عند الساعة 17,00 ت غ والسبت عند الساعة 09,00 ت غ.

وقد ظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في أواخر ديسمبر، بالصين القارية (من دون هونغ كونغ وماكاو) حيث أصيب 80651 بينها 3070 حالة وفاة.

وبلغت الحصيلة في سائر دول العالم 21337 إصابة (1047 إصابة جديدة) السبت عند الساعة 09,00 ت غ، بينها 421 حالة وفاة (7 جديدة).

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والدول الأكثر تأثراً بعد الصين هي كوريا الجنوبية (6767 إصابة بينها 483 جديدة، 44 وفاة) وإيران (4747 إصابة، 124 وفاة) وإيطاليا (4636 إصابة، 197 وفاة) وألمانيا (684 إصابة بينها 150 جديدة، من دون أي وفاة).

ومنذ الساعة 17,00 ت غ الجمعة، سجّلت الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا حالات وفاة جديدة. وأعلنت كولومبيا وكوستاريكا تشخيص أول إصابات على أراضيها.

وفي المجمل، كان هناك السبت حتى الساعة 09,00 ت غ في آسيا 89021 إصابة (3131 وفاة) وأوروبا 7503 إصابة (215 وفاة) والشرق الأوسط 5032 إصابة (127 وفاة) والولايات المتحدة وكندا 264 حالة (16 وفاة) وأوقيانيا 76 إصابة (حالتا وفاة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 50 إصابة وإفريقيا 42 إصابة.

وكانت إيران قد أعلنت ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 145 والإصابات بلغت 5823 شخصا، نقلًا عن قناة العربية.