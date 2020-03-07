كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مركز متابعة ورصد فيروس كورونا في روسيا ، اليوم السبت، تسجيل أربع حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، ثلاث في ليبيتسك وواحدة في سان بطرسبرغ.

وقال مركز متابعة ورصد فيروس كورونا، في بيان له: "خلال اليوم الماضي في روسيا، تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى مواطني الاتحاد الروسي - ثلاثة مرضى في ليبيتسك، اثنان منهم بدون أعراض واضحة، ومريض واحد في سان بطرسبرغ".

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وأشار المركز، إلى أن جميع المواطنين المرضى زاروا إيطاليا في الأسبوعين الماضيين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتابع: "تم حتى الآن تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا، اثنان مواطنين صينيين، و 11 مواطنين روس عادوا من إيطاليا، وواحد مواطن إيطالي. بالإضافة إلى ذلك"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.