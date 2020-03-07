كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت.

ومنذ أسبوع، أسقط الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، 6 طائرات مسيرة تركية حاول مسلحون شن عملية جوية ضد الجيش بها.

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وحاولت عصابات إرهابية، الهجوم على قوات "الجيش الوطني" باستخدام الطائرات المسيرة وضرب المزيد من الأهداف المدنية.

وأكد الجيش الليبي، أن كل تمركزات القوات التركية باتت تحت مرمى نيران الجيش، مضيفا: "الجيش استهدف موقعا للطائرات المسيّرة ومنصة رادار".