كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في الجزائر، اليوم السبت، حالتين مؤكدتين جديدتين لفيروس كورونا المستجد، لتبلغ بذلك عدد الإصابات تسعة عشر حالة مؤكدة، فيما جرى وضع العشرات في الحجر الصحي بانتظار نتائج التحاليل.

وأصدرت وزارة الصحة الجزائرية، بيانًا قالت فيه: "الحالتين الجديتين تتعلقان بفرد من العائلة المصابة سابقا، وأخرى لمواطن جزائري عائد من بلد أوروبي".

وأشارت الصحة الجزائرية، في بيانها إلى أن التحقيق الوبائي متواصل لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين بالفيروس.

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وظهر فيروس "كورونا المستجد" المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، أولاً أواخر ديسمبر 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

ويواصل الفيروس تفشيه، إذ بات منتشرًا في عشرات الدول، مسبّبا مئات الوفيات وآلاف الإصابات، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.