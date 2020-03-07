كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: وقف إطلاق النار مستمر بإدلب في سوريا.. وروسيا تنفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم السبت، بأنه لم تحدث انتهاكات لوقف إطلاق النار في إدلب السورية، كجزء من اتفاق مع روسيا، بينما قالت روسيا، إن هناك بعض عمليات إطلاق النار في المنطقة.

ونقلت وزارة الدفاع التركية عن "آكار" قوله: "سنظل قوة ردع لمنع أي انتهاك لوقف إطلاق النار. لم يحدث أي شيء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في موسكو يوم الخميس بعد محادثات لاحتواء الصراع المتصاعد.

تشرد نحو مليون شخص في هجوم استمر ثلاثة أشهر بدعم من روسيا من قبل قوات الرئيس السوري بشار الأسد في شمال غرب سوريا.

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تدعم أنقرة المقاتلين المتمردين، رغم أنها تتمتع بنفوذ أقل على الجهاديين الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من إدلب.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية، عن وزارة الدفاع، قولها، إنه كانت هناك ثلاث حالات إطلاق نار في إدلب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما ذكرت أن هناك سبع حالات إطلاق نار في اللاذقية وتسع في حلب. وذكرت وزارة الدفاع، أن 860 لاجئ عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان في اليوم الماضي.

وقال "آكار"، أيضًا، إن تركيا ستستخدم حقها في الدفاع عن النفس إذا كان هناك أي هجوم يستهدف قواتها أو قواعدها في المنطقة.

دعا الاتفاق إلى القيام بدوريات مشتركة للقوات التركية والروسية حول طريق M4 في منطقة إدلب اعتبارًا من 15 مارس.