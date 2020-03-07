من العيون.. العثماني: “البوليساريو” تعيش أكبر عزلة ديبلوماسية لها منذ 40 سنة

من العيون، عاصمة أقاليم الصحراء، حرص سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على توجيه رسائل لمن يهمه الأمر في العلاقة بالوحدة الترابية للمملكة، وقال في افتتاح لقاء الأمانة العامة لحزبه، هو الأول من نوعه بالصحراء، أننا نعيش اليوم في مرحلة “تشكل أقصى عزلة ديبلوماسية لجبهة اانفصاليين منذ 40 سنة”.

وأوضح العثماني، أنه “كانت هناك 87 دولة تعترف بالكيان الوهمي، والآن انخفض العدد إلى أقل من الثلث، وهذا تطور ايجابي ومهم، مما يعني أن هذه الفترة تعاني البوليساريو، أقصى عزلة دبلوماسية لها، طيلة الـ40 سنة الأخيرة”.

وأضاف، “بلادنا اعتمدت في قضية الصحراء استراتيجية مبادرة تبدع في كل مرحلة، لتعزيز آليات الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، على المستوى الإقليمي والدولي، وبلادنا حققت العديد من المكتسبات”.

وتحدث عن “مبادرة المغرب للحكم الذاتي التي تقدم بها سنة 2006″، وقال إنها “كانت لإغلاق النوافذ على الانفصاليين، الذين كانو يريدون الإضرار بوحدة الوطن”.

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ويرى رئيس الحكومة، أن “المبادرات الإيجابية تراكمت”، مضيفا، “يمكن أن نذكر منها افتتاح عدد من القنصليات، لعدد من البلدان الصديقة بالعيون والداخلة، وهي مبادرات دبلوماسية غير مسبوقة، واليوم لدينا 6 قنصليات في العيون و3 بالداخة، وهناك قنصليات أخرى قد تفتح في المستقبل القريب أو المتوسط، وهي مبادرة جيدة ومهمة، نشكر عليها الدول، ونشكر الدبلوماسية الوطنية التي بادرت بفتح المجال لهذه الدول، لاتخاذ المبادرة”

التجاوب الإفريقي مع مبادرة المغرب، اعتبر العثماني “يثبت بأن هناك دول لا تؤمن فقط بالحق المغربي وتدعم المغرب، بل هناك دول تدافع عن هذا الحق المغربي وهذا شيء مهم أيضا”.

وأوضح المتحدث، أن “اعترافات بعض الدول بالجمهورية الانفصالية الوهمية، تراجعت في السنوات الأخيرة، والتراجع كان قديما لكنه تسارع، وعدد من الدول التي تعترف بالجمهورية الانفاصلية الوهمية أصبح محدود جدا”.