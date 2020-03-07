بني ملال.. توقيف مهاجر عائد من إيطاليا ادعى إصابته بفيروس “كورونا”

تمكنت المصالح الأمنية ببني ملال، صباح اليوم السبت، من توقيف شخص مبحوث عنه كان فر، ليلة أمس من مستشفى القرب بسيدي مومن، والذي يشتبه في إصابته بفيروس “كورونا”.

‎وحسب مصادر “اليوم24″، فالمريض المشتبه في إصابته كان قد اعتقل أول أمس الخميس، بمطار محمد الخامس حيث كان موضوع مذكرة بحث، نقله على إثرها لمستشفى سيدي مومن، في انتظار الإعلان عن نتائج الفحص، إلا أن المعني نجح في الهرب من قاعة الحجر الصحي، قبل التأكد من نتيجة الفحوصات التي أجراها حول إصابته بفيروس كورونا.

‎وأضاف المصدر ذاته، أن فرقة أمنية تمكنت من توقيف المعني بالأمر بالمحطة الطرقية لبني ملال، وجرى نقله إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لإخضاعه للفحص والتحليلات من أجل التأكد من سلامته من فيروس كورونا الذي ادعى الإصابة به.