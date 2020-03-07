“التشامبيونزليغ”.. الرجاء والوداد في رحلة البحث عن تأشيرتي المربع الذهبي

سعد فاروق – صحافي متدرب

يواجه فريق الرجاء الرياضي، اليوم السبت، مضيفه تي بي مازمبي الكونغولي في مباراة إياب دور ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بداية من الثانية زولا، فيما يحل الوداد الرياضي ضيف ثقيلا على النجم الساحلي عن نفس دور على الساعة الثامنة ليلا.

هي فرصة ذهبية أمام قطبي الدار البيضاء من أجل التأهل إلى المربع الذهبي، وضمان مقعدين مغربين في هذا الدور، خصوصا أنهما فازا بنتيجة نسبيا مريحة خلال مباراة الذهاب بالبيضاء، ورغم صعوبة المقابلتين إلا أن للفريقين الأحمر والأخضر من الخبرة الإفريقية ما يخول لهما مجاراة مثل هذه المباريات.

وسبق للرجاء التتويج بهذه المسابقة في ثلاثة مناسبات (1989/1997/1999) ، فيما توج الوداد بدوري الأبطال مرتين الأولى كانت سنة 1992 والثانية كانت قبل ثلاث سنوات( 2017) على حساب الأهلي المصري.

يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت لصالح أصدقاء محسن متولي بهدفين دون مقابل سجلهما كل من مالانغو و بدر بانون في الدقيقة (6 و 78 )، وهي نفس النتيجة التي تغلب بها وصيف بطل إفريقيا الوداد على النجم بثنائية محمد الناهيري في الدقيقتين (11 و 54 ).