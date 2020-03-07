العثماني: “كورونا” ستكون له تأثيرات سياسية واقتصادية كبيرة جدا.. سندرسها

في كلمته الافتتاحية لاجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالعيون، صباح اليوم السبت، قال سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة، إن فيروس “كورونا” ستكون له تأثيرات سياسية واقتصادية كبيرة جدا، تعمل الحكومة على دراستها.

وقال المتحدث، “نريد أن ندعم أكثر، النفس الوحدوي والوعي السياسي بالتحديات التي يطرحها واقعنا في هذه اللحظة التاريخية، نتيجة الغليان السياسي الموجود في المحيط الإقليمي ونتيجة التحولات التي تقع دوليا”.

وأضاف، “هي تحولات متسارعة، والجميع يتساءل عن نتائج انتشار فيروس كورونا وتداعياته السياسية والاقتصادية، والتي ستكون له تأثيرات كبيرة جدا، ونحن نعمل على دراستها، للوعي بها، ولتقديم التوصيات الضرورية”.

العثماني قال أيضا، “الحمد لله بلادنا في وضعية جيدة، ولم تسجل إلا حالتين وردتا من الخارج، وأحذر مرة أخرى من الأخبار الزائفة، التي لا ندري من ينشرها، ولكن يغتر بها بعض المواطنين والمواطنات”.

وأشار العثماني إلى أن، “هناك بحث معمقة حول الأشخاص الذين اختلطوا بالمصابين، ولم يثبت لحد الآن إصابة شخص اختلط مع المصابين”، مؤكدا على أن “الحالة والوبائية مستقرة، وليس فيها خطر، لكن لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية”.