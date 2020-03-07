السيتي يخطط لتوجيه صدمة لريال مدريد وبرشلونة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط لتوجيه صدمة لبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين في الميركاتو الصيفي المقبل.
وسبق أن ربطت تقارير عديدة أكثر من نجم في مانشستر سيتي بالانتقال إلى قطبي إسبانيا، ومن بينهم رحيم سترلينغ وكيفين دي بروين، بسبب قرار حرمان الفريق الإنجليزي من المشاركة الأوروبية لمدة عامين.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر سيتي سيبدأ مفاوضات تجديد عقد سترلينغ ودي بروين مباشرة عقب مباراة الفريق مع ريال مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ورغم أن عقد اللاعبين ينتهي في صيف 2023، ولكن مانشستر سيتي يهدف لربطهما بعقد جديد وراتب أكبر؛ لضمان استمرارهما مع الفريق دون التأثر بالعقوبة الأوروبية.
ويتقاضى سترلينغ راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 300 ألف إسترليني بالمكافآت، في حين يحصل دي بروين على 280 ألف إسترليني في الأسبوع.
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