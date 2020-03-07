تير شتيغن يضع شرطا للبقاء مع برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، وضع شرطا لقاء استمراره مع فريقه برشلونة الإسباني.
وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وكيل شتيغن، جيرد فوم بروك، اجتمع مع إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، الخميس قبل الماضي.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع لم يكن الأول بين الطرفين، للحديث عن تجديد عقد شتيغن الذي ينتهي في صيف 2022.
وأوضحت أن وكيل شتيغن نقل لأبيدال رغبة الحارس الألماني في البقاء مع برشلونة.
وشددت على أن شتيغن يرى أنه الأفضل في العالم، ولذلك يريد الحصول على أعلى راتب لحارس مرمى في العقد الجديد.
يذكر أن الحارس الألماني سبق أن ربطته بعض التقارير مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس.
ويعد الإسباني دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، صاحب الراتب الأعلى عالميًا بـ375 ألف إسترليني أسبوعيًا.
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