شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يؤكد إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوبي طرابلس والان مع التفاصيل

السبت 7 مارس 2020 أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم السبت، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوبي طرابلس .

جاء ذلك في خبر عاجل أوردته وسائل إعلام عربية، دون ذكر أي تفاصيل أخرى .

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